Van'da Dijital Gösterim Merkezi açıldı

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Van'da kurulan Dijital Gösterim Merkezinin yaklaşık bir yıl boyunca kentte faaliyet göstereceğini söyledi.

Dijital Gösterim Merkezinde vatandaşlara tarihi, milli ve kültürel değerlerin anlatılacağını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"İlk temamız 23 Nisan'ı anlatan bir gösteri oldu. Burada her ay farklı bir tema izletilecek. Gençlerimiz ve insanlarımız milli şuurun gelişimi için buradan yararlanacaklar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu çadırı en verimli şekilde kullanacağız. Merkezin kurulmasında emeği geçen İletişim Başkanlığına ve sponsor olan Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Dijital Gösterim Merkezinin açılışı yapıldı.

Bilmez, daha sonra beraberindeki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Dijital Gösterim Merkezi'nde, nisan ayına özel olarak hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışına dair eğitici ve bilgilendirici gösterimleri izledi.

Dijital Gösterim Merkezini ziyaret eden vatandaşlar ilk olarak 360 derecelik Immersive ve Maping Show gösterim alanlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sinematik görüntü ve ses sistemi teknolojisiyle hazırlanan üç boyutlu gösterimi deneyimliyor.

Dijital hologram gösterim alanında ise üç boyutlu olarak hazırlanan TBMM dijital showu sergilenirken, ziyaretçiler diğer yandan video wall çalışmasında TBMM'nin açılış öyküsüne dair bilinmeyenleri öğrenme fırsatını buluyor.

Son olarak ise TBMM'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan'ın neden çocuk bayramı olarak ilan edildiğine dair bilgilendirici bir video çalışması da izleyiciyle buluşuyor.

Vatandaşlar Dijital Gösterim Merkezinin Van'da açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan