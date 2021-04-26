Van'da Dijital Gösterim Merkezi açıldı

Van'da Dijital Gösterim Merkezi açıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Van'da kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Van'da Dijital Gösterim Merkezi açıldı

VAN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Van'da kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Dijital Gösterim Merkezinde, İletişim Başkanlığı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak, Türkiye'de farklı tarihlerde yaşanan olaylar hakkında kamuoyunu görsellerle bilgilendirecek. Olaylarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla yapılan bu çalışmanın, milli birlik ve beraberliği diri tutmaya katkı sunması hedefleniyor.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı bu merkezde dijital gerçeklik videolarının yanı sıra video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler, kamuoyunun dikkatine sunulacak. Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca korona virüs tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilere açık olacak.

Açılış programında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Van'da kurulan Dijital Gösteri Merkezimizin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu merkez yaklaşık bir yıl boyunca kent meydanında faaliyet gösterecek. Burada çocuklarımıza ve insanlarımıza; tarihi, kültürü ve milli değerlerimizi anlatacak. İlk temamızda 23 Nisan'ı anlatan bir gösterim vardı. Her ay tema değişecek. İnşallah gençlerimiz, insanlarımız buradan yararlanacak ve olayları milli şuurun gelişimi için buradan yararlanacaklar. Emeği geçen iletişim Başkanlığımıza, sponsor olan Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum" dedi.

Dijital Gösterim Merkezinin açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van ESOB Başkanı İsa Berge, Van TSO Başkan Yardımcısı Şefik Eren, kurum amirleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL