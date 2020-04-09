Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı
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İpekyolu, Van, Yerel

Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı

Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kentin değişik noktalarına kurduğu dezenfeksiyon kabinleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

09.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:49
Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı

Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kentin değişik noktalarına kurduğu dezenfeksiyon kabinleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ayrı noktaya konulan dezenfeksiyon kabinleri yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre kabinden geçerek kıyafetlerini dezenfekte ediyor. İpekyolu Belediyesi, koron avirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kişinin üzerindeki kıyafetleri ile ayakkabılarını yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan 3 kabini; Kazım Karabekir, Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ne yerleştirdi.

Polis ekiplerinin de yönlendirmesiyle vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyararak tek tek dezenfeksiyon kabinlerinden geçiyor. Bazı vatandaşlar ise dakikalarca kabinde duruyor. Kabinlerin ilçenin değişik noktalarına konulmasından memnun olan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ederek çalışmanın bütün ilçelerde uygulanmasını istedi.

Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: İHA

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Van'da dezenfekte tünellerinde yoğunluk yaşandı
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