Van'da dezenfektan üreten meslek lisesi bir yılda 2 milyon lira ciroya ulaştı

Van'ın Erciş ilçesinde yüzey ve el dezenfektanı üretilen Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 2 milyon 44 bin lira ciro elde edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yüzey ve el dezenfektanı üretilen Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 2 milyon 44 bin lira ciro elde edildi.

Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan okulda, salgın sürecinde kurumların ve ilçe sakinlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla dezenfektan üretimine başlandı.

Kimya bölümünde oluşturulan atölyede çalışan 3 öğretmen ile 12 öğrenci, salgının başından bu yana 110 ton el ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirerek, Van ve Kars'taki birçok okula, ayrıca kamu kurumlarına gönderdi.

Üretimle okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin lira katkı sağlayan öğrenciler, bu sayede hem meslek öğrendi hem de kazandıkları para ile aile bütçesine destek oldu.

Okulda "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere de ücretsiz dezenfektan ve maske yardımı yapıldı.

"Ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Okulun müdürü Veysel Sağlam, AA muhabirine, salgının ilk günlerinde ortaya çıkan dezenfektan ihtiyacının karşılanması için kimya bölümünde üretime başladıklarını söyledi.

Şu ana kadar 110 ton el ve yüzey dezenfektanı üreterek 2 milyon 44 bin lira ciro elde ettiklerini belirten Sağlam, ürünleri Van ve Kars'taki okullar ile kamu kurumlarına verdiklerini aktardı.

Sağlam, bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelere de gereken desteği verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz hem meslek edindiler hem de aile bütçelerine katkıda bulundular. Bu süreçte sigortalarını da yatırdık. En önemlisi, salgın döneminde ülkemizin ekonomisine katkı sağladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzda kurduğumuz atölyede üretim devam ediyor. Bu süreçte bize destek veren Sayın Kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüze, en zor dönemlerde bile üretimi aksatmayan öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim."

Kimya Bölümü Alan Şefi Mümin Pişkin ise Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ürünlerle yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini kaydederek, "Salgının ortaya çıktığı dönemde üretime başladık ve idarecilerimizin destekleriyle büyüttük. Bu süreci avantaja çevirerek öğrencilerimizin meslek edinmesini de sağladık." dedi.

Öğrencilerden Uğur Bahadır da hem aile bütçesine hem de Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlamak için öğretmenleriyle dezenfektan üretimi yaptıklarını anlattı.

Atölyede mesleği devam ettirebilecek bilgi ve birikim kazandıklarına işaret eden Bahadır, desteklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca