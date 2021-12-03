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Van'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Van - Hakkari kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 33 AFS 961 plakalı tır, henüz belirlenmeyen bir nedenle devrildi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Van'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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