Van'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Van - Hakkari kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 33 AFS 961 plakalı tır, henüz belirlenmeyen bir nedenle devrildi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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