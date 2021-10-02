Van'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
VAN (AA) - Van'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GT 1897 plakalı otomobil, Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye çalışanları sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı.
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri