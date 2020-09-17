Van'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
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Van'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Van'da 3 şehit ailesi ile 1 gaziye Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle takdim edildi.

Van'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
17.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:00

Van'da 3 şehit ailesi ile 1 gaziye Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle takdim edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Valilik Ali Paşa toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin destanlar ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Vatanın birlik ve bütünlüğünü korumak, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bize vatan olmuştur. Rabbim milletimizin ve devletimizin birliğini daim etsin. Şehitlerimizin mükafatını Allah verir. Biz ona inanıyoruz. Bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak, onları yad etmek görevimiz. Valilik olarak her zaman kapımız şehit aileleri ve gazilerimize açıktır. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Duygusal anların yaşandığı törende Vali Bilmez, madalyaları şehit ailelerine teslim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman ve Van Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Baki katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Ilıkan
Emre Ilıkan
AA Editörü
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