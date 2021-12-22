Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'da işledikleri suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde kalan eski hükümlüler, devletin sağladığı hibe desteği sayesinde kendi işlerini kurarak hayatlarında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışma ve İş Kurumunun ( İşkur ) uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran 30 yaşındaki Özal Süleymanoğlu ve 47 yaşındaki Erkan Korkmaz, 44 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. 40'ar koyun alarak besicilik yapan eski hükümlüler, hayvanlardan elde ettikleri süt ve ürünlerini satarak ailelerini geçindirmeye başladı.

Zamanlarının büyük bölümünü ayırdıkları hayvanlara gözü gibi bakan Süleymanoğlu ve Korkmaz, koyunların sayısını da artırarak hayvancılığın gelişmesine katkı sundu.

Kendi işlerini kurarak yeniden yaşama tutunan eski hükümlülere verilen devlet desteği, zor günleri geride bırakarak geleceğe daha umutla bakmalarını sağladı.

"Sabıkam olduğu için iş bulamıyordum"

Başkale ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan Süleymanoğlu, AA muhabirine, işlediği suç nedeniyle 3,5 yıl cezaevinde yattığını söyledi.

İşkur'un sağladığı 44 bin lira hibe desteğiyle 40 koyun alıp hayvancılığa başladığını belirten Süleymanoğlu, şunları kaydetti:

"2015 yılında cezaevinden çıktım. Birçok sektöre iş başvurusunda bulundum. Sabıkalı olduğum için iş bulamıyordum. Projeye başvurumun kabul edilmesiyle 40 koyun aldım. İşlerimi büyüterek hayvanlarımın sayısını 100'e çıkardım. Koyunların sayısını 700-800'e çıkartarak hayvancılığımı daha da büyütmek istiyorum. İşimi severek yapıyorum. Bizi topluma tekrar geri kazandırdığı için devletimize ve İşkur'a teşekkür ediyorum."

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Erkan Korkmaz ise proje kapsamında aldığı hayvanlarla geçimini sağladığını ve iş sahibi olduğunu anlattı.

İşlediği suç nedeniyle 7 yıl cezaevinde kaldığını dile getiren Korkmaz, "2018 yılında cezaevinden çıktım, 2019'da projeden faydalandım. Hayvanlarıma bakıyorum. Elde ettiğim gelirle aileme bakıyorum. Yeni bir ağıl yapmak istiyorum. Hayvan sayısını 200'e çıkarmayı hedefliyorum. Hayvancılık berekettir, helal ekmektir. Bir cahillik yaptım, cezaevine düştüm. Allah kimseye oraya düşürmesin. Keşke 5 koyuna baksaydım da cezaevine düşmeseydim. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

"Van'da 112 kişiye 4,5 milyon lira hibe verildi"

İşkur İl Müdürü Hidayet Kişi de engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezaların değerlendirildiği bir komisyonlarının olduğunu belirtti.

Bu komisyonun engellilere ve eski hükümlülere hazırladıkları projelere göre hibe desteği verdiğini aktaran Kişi, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı gruplar içinde yer alan engelli ve hükümlülere her türlü desteği veriyoruz. İşkur'un yürüttüğü proje sayesinde eski hükümlü ve engelliler kendi işlerini kurabiliyor. 6 ayda bir bu kardeşlerimizin kapısını çalışıyoruz, sıkıntılarının olup olmadığını takip ediyoruz. İlimizde devam eden 112 projemiz var. 90 eski hükümlü, 22 engelli vatandaşımız bu projeden faydalandı. Şu ana kadar 4,5 milyon bin lira hibe desteği verdik. Uygulamamız devam ediyor. Yılda en az üç kez çağrıya çıkarak başvuruları kabul ediyoruz. Dosyaları değerlendirildikten sonra evrakı tam olanların başvurusunu İŞKUR Genel Müdürlüğümüze gönderiliyor. Komisyondan geçenlere proje kapsamında hibe desteğinde bulunuyoruz."