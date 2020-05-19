Van'da deredeki yüksek su sıcaklığı balık ölümlerine neden oldu
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Van'da deredeki yüksek su sıcaklığı balık ölümlerine neden oldu

Van'daki Erçek Gölü'ne dökülen derede bulunan cansız balıkların, yüksek su sıcaklığı nedeniyle öldükleri belirlendi.

Van'da deredeki yüksek su sıcaklığı balık ölümlerine neden oldu
19.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:04

Van'daki Erçek Gölü'ne dökülen derede bulunan cansız balıkların, yüksek su sıcaklığı nedeniyle öldükleri belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi'ndeki derede önceki gün çok sayıda ölü balığın görülmesi üzerine uzmanlar harekete geçti.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen bölgede inceleme yaptı.

Demir ve Şen, suyun içeriğindeki materyaller ile tatlı su kaynağının etrafında herhangi bir kirletici ve kimyevi madde olup olmadığını inceledi. Tatlı su kaynağının farklı noktalarından alınan numuneler üniversite laboratuvarına götürüldü.

Çalışmalar sonucunda, balıkların yüksek su sıcaklığından dolayı telef oldukları tespit edildi.

Su sıcaklığının olması gereken değerlerden daha yüksek olmasının nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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