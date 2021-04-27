Van'da dere yatağına bırakılmış 80 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da dere yatağına bırakılmış 80 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da dere yatağına bırakılmış 80 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde, 80 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesinde, 80 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kurucan Mahallesi Sılçık mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dere yatağına bırakılan 3 çuvalda 80 kilogram eroin buldu.

Olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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