Van'da derbi coşkusu

VAN (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Saat 19.00'da başlayan maçı, sarı- lacivert ekibin 2-1 kazanmasıyla Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan taraftarlar, Galatasaray'a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi. - VAN

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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