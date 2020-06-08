Van'da depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesinde evi yıkılan vatandaşlar için kalıcı konutlar yapılacak.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesinde evi yıkılan vatandaşlar için kalıcı konutlar yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile 23 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6.Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve muhtarlar tarafından karşılanan Bilmez, depremin hemen ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremden hemen sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunduğunu anımsatan Bilmez, devletin tüm imkanlarının depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Kısa sürede bölgeye geçici barınma için çadırların ardından konteynerlerin kurulduğunu anlatan Bilmez, depremzedelerin gıda ve sıcak yemek ihtiyaçlarının da kısa sürede giderildiğini ifade etti.

Devletin hiç kimseyi mağdur etmediğini, hayvanı telef olanlara gerekli desteğin verildiğini aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Şimdi de kalıcı konutlar için çalışma başlatıldı. Deprem sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremzedeler için ne yapılmışsa Başkale ilçesindeki depremzedeler için de aynısının yapılması için talimat verdi. Tüm kurumlarımız seferber olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdi. Depremin ilk saatlerinde panik yaşansa da kısa sürede bu hava yerini sükunete bıraktı. Depremzede vatandaşlarımızın da desteğiyle sorunlar hızla çözülerek, talepler yerine getirildi."

Zor sürecin geride kaldığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen bazı hizmetlerin yerine getirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Vali Bilmez, "Enkazlar kaldırıldı. Kısa sürede sizlerin evlerini yapıp teslim etmek istiyoruz. Hak sahipleri için 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle başvurular başlıyor. İki aylık süre var. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı taktirde hak sahipliği iptal ediliyor. Başvuruları hak sahipliği komisyonu değerlendirip onay verecek. Sizden istenen evraklarınızı kısa sürede tamamlayın. Çünkü ne kadar kısa sürede bu işlemleri tamamlarsak o kadar çabuk evlerin inşaatına başlayabiliriz. Özellikle yer seçimi konusunda muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Birlik beraberlik içinde yaralarımızı kısa sürede saralım. Buz süreci sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise kısa sürede depreme dayanıklı evlerin yapılması için yoğun çalışmaların yürütüldüğünü, projelerin hazırlandığını kaydetti.

Toplantıda Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve AFAD İl Müdür Osman Uçar da katılımcıları, süreç hakkında bilgilendirdi.

23 Şubat'ta merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde depremde, sınır mahallelerdeki evler hasar görmüş ve 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA