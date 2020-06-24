Van'da depremzedeler için çelik konstrüksiyon evler yapılacak
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Van'da depremzedeler için çelik konstrüksiyon evler yapılacak

VAN'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, 23 Şubat'ta meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı depremin vurduğu 25 mahalledeki hasar tespit çalışmaları sona erdi.

Van'da depremzedeler için çelik konstrüksiyon evler yapılacak
24.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:17

VAN'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, 23 Şubat'ta meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı depremin vurduğu 25 mahalledeki hasar tespit çalışmaları sona erdi.  4 bin 900  konutun ağır hasar gördüğü deprem bölgesindeki konutların yörenin şartlarına uyan, izolasyonlu, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon evler olacağı belirtildi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Deprem, Başkale'nin yanı sıra Saray ilçesinin mahallelerinde de hasara yol açtı. İki ilçeye bağlı 25 mahallede, 4 bin 900  konut ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, yıkılan konutların büyük bölümünün üst üste yığılan kerpiç ve briketlerden yapıldığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin, büyük yıkımın meydana geldiği Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde sürdürdüğü enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar bin 500'ün üzerinde konutun enkazı kaldırıldı.

25 MAHALLEDE 4 BİN 900 KONUT AĞIR HASAR GÖRDÜÇevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Başkale ve Saray ilçelerinde depremin vurduğu 25 mahallede yapılan hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini söyledi. Atlı şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ekiplerimiz hasar tespitlerini tamamladı. Şu an AFAD'ta hak sahipliği süreci devam ediyor. Bir yandan da biz ağır hasarlı olarak tespit ettiğimiz 4 bin 900 yapının enkazını kaldırma işlemine de başladık. Şu ana kadar bin 500 yapının enkazı kaldırılmış durumda. Bir yandan da Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi'nin burada yapacağı toplu konutlarla ilgili ve yer seçimi çalışmalarına başlamış durumda. Onların da kısa sürede sonuçlarını almaya umut ediyoruz. Hak sahipliği sürecinin sonra belirlenecek olan konut sayısı üzerinden depremzedelerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılacak."DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSRÜKSİYON EVLER YAPILACAK

Deprem bölgesindeki konutların yörenin şartlarına uyan, izolasyonlu, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon evler olacağını anlatan Atlı, "Bu şekilde böylece depreme dayanıklı, vatandaşlarımızın içinde yaşayabileceği yeni konutlar inşa edilecek. Depremin vurduğu mahallelerdeki yapıların çoğu hiç bir mühendislik hizmeti görmemiş, vatandaşların kendi imkanlarıyla toprak ve taştan üst üste yığarak yaptıkları hizmet görmeyen yapılardı. Bu nedenle hasar fazla oldu. Bu depremde 10 vatandaşımızı kaybettik. Bundan sonra burada yapılacak olan yapılar tabi ki depreme dayanıklı yapılar olacak .Bakanlık olarak deprem yaşanmayan kırsal bölgelerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlık ve Belediyelerle birlikte bir çalışmamış var. Önerilecek projeler üzerinden vatandaşların bundan sonra yapacakları yapıları buna göre yapmaları için bir çalışma başlatacağız"diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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