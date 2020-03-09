Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
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Başkale, İran, Van, Güncel

Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'da depremin ardından tatil edilen 25 okulda öğrenciler 15 gün aradan sonra yeniden dersbaşı yaptı.

09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:41
Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'da depremin ardından tatil edilen 25 okulda öğrenciler 15 gün aradan sonra yeniden dersbaşı yaptı. Öğrenciler, depremde hayatlarını kaybeden 3 arkadaşının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, çevredeki 25 okul da tatil edildi. 

Depremde evleri yıkılan aileler, kurulan çadırlara yerleştirilirken bir yandan da tatile giren öğrenciler için jandarmanın kadın komutanları ve Kızılay ekibi, oyun çadırlarında öğrencilere psiko-sosyal destek verdi. Depremde okul çantaları ve kitapları enkaz altında kalan öğrenciler, tatilin ardından bugün dersbaşı yaptı. Kıyafetsiz ve çantasız olarak okula gelen öğrencilerin bir kısmı, sabah erken saatlerde okulun önünde okunan İstiklal Marşı'nın ardından, birleştirilmiş sınıfa geçerek eğitime başladı.FATMA FURAT'IN SIRASI BOŞ KALDIDepremde babası ve 3 kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Fatma Furat'ın (7) eğitim gördüğü 1/A sınıfındaki sırası ise boş kaldı. Öğrenciler, depremde yaşadıkları o dehşet anlarını anlatırken, depremde hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzgün olduklarını dile getirdiler. 2/A sınıfından Hüseyin Tosun ve 8/A sınıfından Emirhan Acar'ın (14) hayatını kaybettiği 300 öğrencisi bulunan Özpınar Ortaokulu'ndaki öğrenciler de, hala arkadaşlarının yasını tutuyor.Okulda görev yapan öğretmen Büşra Özerli, 15 günlük tatilin ardından, öğrencilerin dersbaşı yaptığını dile getirerek, "Depremi biz de yaşadık. Çok kötüydü ve çok şidddetliydi. Tatil boyunca öğrencilerimize psiko-sosyal destek verdik. Bugün de dersbaşı yaptılar. Öğrencilerin çoğu okula geldi. Gelmeyenler de var. Yavaş yavaş okula gelirler" dedi.

Kaynak: DHA

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