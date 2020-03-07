Van'da depremin yaraları sarılıyor

07.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:54

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'daki mahallelerde, yaşanan tahribatın izlerinin silinmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından hayatın normale dönmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

397 artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede enkazların kaldırılması için Van Büyükşehir Belediyesince 12 ekskavatör, 7 loder, 4 beko loder, 24 kamyon, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce de 12 ekip, 36 kişi görevlendirildi. Depremden etkilenen mahallelerde yapılan incelemelerde yıkılan ev, ahır, depo ve ticarethanelerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu 2 bin 221 konut, 1201 ahır ve ağıl, 31 ticarethane ile 93 deponun ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Tarım ve hayvancılık alanında da 209 kişilik teknik ekip, depremden etkilenen mahallelerde çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince telef olan 1868 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı, 21 kanatlı hayvan kireçlenerek belirlenen alanlara gömüldü. Hayvanların barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 1655 ahır çadır gönderildi, bunlarda 1084'ünün kurulumu tamamlandı.

Türk Kızılay ve Van Büyükşehir Belediyesince depremzedelere toplam 181 bin sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi, vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için bin 833 çadır, 9 bin 123 battaniye, 1234 soba, 806 ısıtıcı, 773 yatak dağıtıldı.



Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce görevlendirilen 64 personel, 894 haneyi ziyaret etti, 5 bin 71 kişiye psikososyal destek hizmeti sundu.

Kaynak: AA