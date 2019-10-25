"Van'da Deprem Parkı'nın yapılması önemli"

25.10.2019 11:52

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 2011'de yaşanan depremde 644 kişinin yaşamını yitirdiği kentte Deprem Parkı yapılması önerisinde bulundu.

Rektör Şevli, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ile AFAD'ın lojistik deposunu ziyaret etti.

Prof. Dr. Şevli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte her 30 yılda büyük bir depremin yaşandığını, bu nedenle de afetlere karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

AFAD'ın lojistik deposunun bulunduğu alanın deprem için uygun bir yaşam alanına dönüştürülebileceğini anlatan Şevli, "Van'da Millet Bahçesi perspektifinde bir Deprem Parkı'nın yapılması, kent için büyük önem taşıyor. Bu arazi 150 dönümlük bir arazidir. Bu araziye Millet Bahçesi yapılmasını ve deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenerek Deprem Park olmasını istiyoruz. Önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." dedi.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlattı.

Deprem öncesi yapılacak hazırlıklarla deprem sonrasında ihtiyaçların hemen karşılanması gerektiğini ifade eden Kadıoğlu, "Afet parklarına ihtiyaç duyuluyor. Bu parkların afette kullanılacak halde olması bizim için çok önemli. Afetlerde vatandaş, güvenli bir bina hissini kaybediyor. Yıkılamayacak sağlam binalarda kalmak istiyor. Bu nedenle parklarımızı hatta şu anda lojistik depo olarak kullandığımız çelik yapılı yerleri, deprem sonrası toplanma, yaralılara müdahale etme alanlarına uygun hale getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ise başta deprem olmak üzere afetlerle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Dirençli toplumların oluşturulmasının önemine değinen Palakoğlu şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı afet konusunda iyi yetiştirmemiz lazım. Afet öncesi yapılacak olan hazırlıklar çok önemli. En başta binalarımızın çok sağlam olması gerekiyor. YYÜ'nün ortaya koyduğu bu proje önerisi, önemli ve anlamlıdır. Vatandaşlarımız afet anında bu alana toplanabilecek, normal zamanlarda da buralarda dinlenebilecek. Dünyada örnekleri olan afet parkalarının ülkemizde yapılması önemli. Bu projeyi önemli ve anlamlı buluyoruz. Biz de AFAD olarak bu ve benzeri projelere destek vereceğiz."

Kaynak: AA