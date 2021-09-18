Van'da 'Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis' fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
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Van'da "Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis" fotoğraf sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Yerel

Van'da "Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis" fotoğraf sergisi açıldı Van Müze Müdürlüğü tarafından "Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis" fotoğraf sergisi açıldı.

Van'da "Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis" fotoğraf sergisi açıldı

VAN - Van Müze Müdürlüğü tarafından "Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis" fotoğraf sergisi açıldı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 1989 yılından itibaren yürütülen kazılardan şu ana kadar gün yüzüne çıkarılan eserlerin arşivlenen fotoğrafları, "Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis" konulu fotoğraf sergisi Van Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve akademisyenler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ayanis Kalesi'nde kazı yapan akademisyenlerin çok zor şartlarda çalışma yürüttüklerini belirtti. İlgili bakanlarla yaptıkları görüşmede arkeolojik kazı süresinin uzatılacağına dair söz aldıklarını ifade eden Vali Bilmez, bölgede yaşamış bütün uygarlıkların kalıntılarını muhafaza etmek gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından konferans salonunda devam eden programda "Tanrı Eiduru'nun Gölgesinde Bir Urartu Kenti: Ayanis" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Van'da Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis fotoğraf sergisi açıldı

Van'da Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis fotoğraf sergisi açıldı

Van'da Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis fotoğraf sergisi açıldı

Van'da
İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da 'Değişen Zaman, Değişmeyen İhtişam: Ayanis' fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
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