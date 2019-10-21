Van'da defineciler suçüstü yakalandı

Van'da defineciler suçüstü yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

21.10.2019 10:46
Van'da defineciler suçüstü yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çökek Mahallesi Kale mevkisindeki İsimsiz Tepe olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlendiği operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 9 kişi, jandarmadan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere de el konuldu.

Kaynak: AA
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