Van'da defineciler suçüstü yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.
Van'ın Erciş ilçesinde izinsiz define aradığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çökek Mahallesi Kale mevkisindeki İsimsiz Tepe olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlendiği operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 9 kişi, jandarmadan kaçmaya çalışırken yakalandı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere de el konuldu.