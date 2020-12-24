Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
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Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

24.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:09

Edinilen son dakika haberine göre Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, DEAŞ ile iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren "Amer Onay Grubu"na mensup 34 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el konuldu.

Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan AŞAN

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