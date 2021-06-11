Van'da çuvallarla toprağa gömülü 233 kilo eroini 'Barut' buldu

VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Başkale'ye bağlı İran sınırındaki Güleçler Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Boş arazide narkotik köpeği 'Barut' ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü çuvallar içinde 233 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Eroinin kim ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu