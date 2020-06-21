Van'da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildi
21.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:26

VAN'ın Erciş ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, bin 150 metre uzunluğundaki 6 manyat ve 10 serpme tipi ağlara el konuldu. Kaçak balık avlayan 1 kişiye de bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ile Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri de 7/24 denetimler yapıyor. Balıkların yumurtalarını bıraktığı Erciş ilçesinin Deliçay, Zilan ve Bendimahi çaylarında denetim yapan ekipler, çuvallar dolusu ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen bir ton canlı inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve bin 150 metre uzunluğundaki 6 manyat ve 10 serpme tipi ağlara da el konuldu.

Kaçak balık avlayan 1 kişi hakkında bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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