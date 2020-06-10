VAN'da çuvallar içinde 12 ton inci kefali ele geçirildi
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VAN'da çuvallar içinde 12 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da çuvallar içinde 12 ton inci kefali ele geçirildiVAN'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde, jandarma tarafından yapılan denetimde, çuvallar içinde kaçak avlanan 12 ton ölü inci kefali ele geçirildi.

10.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:59

Van'da çuvallar içinde 12 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde, jandarma tarafından yapılan denetimde, çuvallar içinde kaçak avlanan 12 ton ölü inci kefali ele geçirildi. 850 metre uzunluğunda 3 manyat tipi ağ ve 5 metre uzunluğunda sac tekne de ele geçirilen denetimde, kaçak avlananlara 30 bin TL para cezası verildi. Van Gölü'nün endemik türü olan,15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden, bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Erciş Asayiş Bot Timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekipleri, Erciş ve Muradiye ilçelerinde denetimler yaptı. Karahan ve Bendimahi çaylarında yapılan denetimlerde, çuvallar içerisinde su kenarına bırakılan 12 ton ölü inci kefali bulundu. 850 metre uzunluğunda 3 adet manyat tipi ağ ve 5 metre uzunluğunda sac tekne ele geçirilen denetimde kaçak avlananlara 30 bin TL para cezası uygulandı. Ölü balıklar ve ağlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

VAN'da çuvallar içinde 12 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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