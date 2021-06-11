Van'da çuvallar içerisinde araziye gizlenmiş 233 kilo 506 gram eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gömülü 233 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gömülü 233 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Güleçler Mahallesi kırsalında uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonda, araziye gizlenmiş 6 çuval içerisinde 235 paket halinde 233 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol