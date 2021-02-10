Van'da çuvalda 4 kilo 500 gram Afyon sakızı bulundu
10.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:04
Van'ın Başkale ilçesinde araziye bırakılmış çuvalda 4 kilo 500 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde araziye bırakılmış çuvalda 4 kilo 500 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Böğrüpek Mahallesi kırsalında arazi araması gerçekleştiren Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araziye bırakılmış çuval içinde 4 kilo 500 gram Afyon sakızı buldu.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur