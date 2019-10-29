29.10.2019 13:48

Van'da Cumhuriyet coşkusu

Van'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda öğrencilerin tekvando gösterisi ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Van Valiliği önünde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Törene Van Millletvekili İrfan Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilmez konuşma yaptı. Vali Bilmez, Cumhuriyet'in kurucularını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şöyle konuştu

Türkiye Cumhuriyeti, 96 yılın ardından geldiğimiz noktada, Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve bir çok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş, milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyet, milletimizin ortak eseridir. Nitekim ülkemizin bekasına göz koyanlara karşı bu birlik ve beraberliğimizle tek millet olduğumuzu yine gösterdik. Bugün dünyadaki tüm mağdur, mazlumlar ve haksızlığa uğrayan toplumların da umut kapısı biz olduk. Bundan dolayı eli kanlı terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYDYPG ve FETÖ ülkemizi hedef olarak seçmişlerdir. Ama bizi hedeflerini koyan ve her geçen gün büyümekte olan ülkemize engel olmaya çalışanlara, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz.

Öğrencilerin şiir okuması ve sporcuların yaptığı tekvando gösterisi ile devam eden kutlamlalarda halk oyunları gösterisi yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Ödülllerini alan bazı öğrenciler asker selamı verdi.

Tören geçişi ile son bulan kutlamalarda, Vali Bilmez ve protokol üyeleri gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA