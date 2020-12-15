Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor
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Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor

15.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:45
Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce çöp sorununun ortadan kaldırılması amacıyla 78 hektarlık alanda 'yap-işlet-devret' modeliyle inşa edilen 'Katı Atık Entegre Tesisi'nde toplanan çöplerden üretilen elektrikle 14 bin haneye enerji sağlanıyor.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce çöp sorununun ortadan kaldırılması amacıyla 78 hektarlık alanda 'yap-işlet-devret' modeliyle inşa edilen 'Katı Atık Entegre Tesisi'nde toplanan çöplerden üretilen elektrikle 14 bin haneye enerji sağlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlanarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 'Katı Atık Entegre Tesisi Projesi'ni hayata geçirildi. Yıllardır çöplerin gelişigüzel döküldüğü Van-Özalp kara yolundaki 'vahşi depolama' alanında kurulan tesiste, kent merkezi ve ilçelerin çöpünden elektrik enerjisi üretiliyor. Entegre tesisine getirilen çöpler, son teknolojik makinelerle ayrıştırıldıktan sonra elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Proje sayesinde, çöpten elde edilen enerjiyle 14 bin haneye elektrik verilirken, projenin ikinci aşamasının tamamlanmasıyla 35 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Proje ile daha önce çöpün biriktirildiği 20 hektarlık alanın ıslah edilmesi çalışmalarına da devam ediliyor.Katı Atık Yönetim Şube Müdürü Murat Türlü, ilçelerden toplanan çöplerin aktarma istasyonlarından ana merkeze bekletilmeden götürüldüğünü belirterek "Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de bu çöplerden enerji elde ediliyor. Yapılan bu hizmet ile de yıllardır Van için büyük sorun olan çöp sorunun da önüne geçmiş olduk. Çevreye duyarlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek" dedi.

 


Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor
Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor
Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor
Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor
Van'da çöplerden üretilen enerji, 14 bin haneye veriliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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