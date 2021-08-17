Van'da "çölyak ile yaşam ve diyet" konulu seminer düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Kalkınma İnovasyon Derneği (VAKİD) tarafından kadınlara yönelik "çölyak ile yaşam ve diyet" konulu seminer düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Kalkınma İnovasyon Derneği (VAKİD) tarafından kadınlara yönelik "çölyak ile yaşam ve diyet" konulu seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda verilen seminerde, çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan gluten proteini, çölyak hastalığının belirtileri ve yapılması gerekenler konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Uzmanlar, seminere katılan kadınların merak ettiği konularla ilgili soruları yanıtladı.

Seminere, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, VAKİD Genel Sekreteri Gizem Gözen, Eczacı Esin Akarsu Orunç katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan