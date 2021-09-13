Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda bir haftada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda bir haftada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 06- 12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 917 farklı marka ve miktarda parfüm, 52 cep telefonu, 126 cep telefonu aksesuarı, 33 sikke, 3,5 litre alkol, 11 bin 238 adet tıbbi ilaç ve 650 paket sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Marcao Mergim Berisha Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Varank Zabihullah Mücahid Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:29:27. #1.11#