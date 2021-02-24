Van yemeklerinin tanıtımı yapıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliğinde "Van Yemekleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliğinde "Van Yemekleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Sergi Salonunda düzenlenen tanıtım programında 20 yemeğin tanıtımı yapıldı. Aşçıları tebrik eden TSO Başkanı Necdet Takva, kentin gastronomi alanında ön plana çıkması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Van'a özgü 15 ürünün "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alması için çalışma yürüttüklerini anlatan Takva, yöresel ürünlerin turizme katkısının yadsınamaz olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada olduğunu gibi Türkiye'de de yöresel mutfakların büyük ilgi gördüğünü belirten Takva, "Yöresel ürünlerimizin ön plana çıkması için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda aşçılarımızın büyük desteğini alıyoruz. Yöresel yemeklerimizi bilinir hala getirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmaların kentimize, bölgemize ve ülkemize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu amaçla bir fuar düzenleyerek farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Van mutfağı ya da gastronomi adıyla bir başvuru yaptık. Fakat salgın nedeniyle daha önce planımızı erteledik. İlkini bu yıl yapmayı planlıyoruz. Van'ın ürünleri burada görücüye çıkacak. Ne kadar zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğumuzu da bu farkındalıkla dünyaya göstermiş olacağız. Bu çalışma bizim için bir milat olacak" dedi.

Takva, hazırlanan kavutlu içli köfte, otlu peynirli börek, otlu peynirli su böreği, otlu peynirli biber dolması, kavutlu homus, otlu ve kavutlu ciz kek, kavutlu tramisu ve diğer lezzetler hakkında bilgi aldı.

Yemekler hakkında bilgi veren aşçılar ise desteklerinden dolayı Van TSO Başkanı Takva'ya teşekkür ederek, Van'ın tanıtımı noktasında yapacakları çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söylediler.

Düzenlenen tanıtım toplantısına; Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) üyeleri katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Varol