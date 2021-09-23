Van'da "coğrafi işaret" anlatıldı

Van'da "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi Bölge Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki bir otelde yapılan toplantının açılışında katılımcılara Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca hazırlanan kısa film izletildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, bir ulusu, bir toplumu zengin kılan onun yerel ürünleri ve yöresel kültürü olduğunu söyledi.

Her tescil edilen ürünün mutlaka korunması gerektiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Batıya benzemek adına yerelimizi yok ettik, yok etmeye çalıştık. O güzelim kilimlerimizin ve halılarımızın plastik kilimlerle değiştirildiği günleri daha unutmadık. Tereyağının çarşıdan alındığı, bitkisel yağlarla eritilip karışık kullanıldığı günleri, 'Hakiki balı kendim ürettim.' diyen çiftçiyi de unutmadık. Tekrar batıdan esen rüzgarla eski kilimlerimizi, eski tereyağımızı ve eski balımızı arıyoruz. Neslimizin özünden kaçtığı bir dönemden tekrar özünü aradığı bir dönemi yaşıyoruz. Meslek odalarımız, üniversitelerimiz el ele verip ürünlerimizi tek tek tescil ediyor. Bu çalışma çok anlamlıdır. Türkiye'de ilk coğrafi tescil işaretini alan bal Pervari balıdır ama çok kısa bir süre sonra maalesef o belgeyi kaybetti. Tescil belgesini alan meslek odalarımızın ve üniversitemizin el ele verip o ürünü yaşatması hepsinden daha önemlidir. Van kahvaltısında verilen tereyağının analizinde margarin çıkıyorsa kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Hem kahvaltımıza ve geçmişimize sahip çıkacağız hem de dünyayla entegre olmaya çalışacağız. "

Yeniliklere de açık olunması gerektiğini belirten Bilmezi, "Eski ürünleri yeni pazarlama teknikleriyle tabii ki pazarlayacağız. Peynirimizi gıda maddelerinin konulması yasak olan plastik ambalajlarda piyasaya sunmamamız gerekiyor. Evde ürettiğimiz koyun yoğurdunu deterjan kutusunda piyasaya sunmamamız gerekiyor. Bu anlamda ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var." dedi.

"Ürünlerimizi koruyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan Nazlı ise Van'da coğrafi tescillerin alınması ve yaşatılması konusunda ciddi bir çabanın olduğunu belirtti.

Düzenledikleri toplantılarda coğrafi işaretin önemini, kırsal kalkınmaya etkisini ve ürünlerin ticarileşme süreçlerinin anlattıklarını dile getiren Nazlı, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizi koruyoruz, tescil alıyoruz. Tescil sürecini mutlaka Avrupa Birliği Platformu'na taşıyarak ürünlerimizin uluslararası düzeyde değer kazanmasını, ticarileşmesini ve üreticimizin bu yolla kazanmasını sağlıyoruz. Bakanlık olarak ürünlerin tescil edilmesi ve sonrasında denetlenmesi konusunda görevlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada paydaşlarımızla gerekli çalışmalar yapıyoruz, iş birliği ortamları geliştiriyoruz. Proje kapsamında Kastamonu, Adana ve Kars'ta benzer organizasyonlar düzenledik. Pandemiden dolayı online olarak toplantılarımızı yaptık. Üreticilere, tüketicilere ve paydaşlara coğrafi işaretin konusunu ve öneminin anlatarak, bu değerin yaşatılması için çalışmalar yürütüyoruz."

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de şehrin kültürel zenginliklerini yaşamak ve bu zenginlikleri gelecek nesillere aktarmak anlamında düzenlenen bu tür toplantıların önemli olduğunu aktardı.

Yöresel değerlerinin sayısının arttırılması için üniversite başkanlığında da toplantılar gerçekleştirildiğini aktaran Şevli, şöyle dedi:

"Van kendine özgü birçok kültürel ürünüyle coğrafi işaret alabilecek çeşitliğe sahiptir. Belli bir üne kavuşmuş coğrafi işaret tescilli 8 ürünün korunması sağlıklı bir denetim sisteminin kurulmasıyla mümkün olur. Tescil belgesinde denetimin nasıl ve kimler yapılacağı belirlenmiştir. Van kahvaltısını ve Van gül reçelini tescil ettiren olarak üniversitemiz, otlu peyniri, kavutu, murtağayı ve keledoşu tescil ettiren Van Ticaret ve Sanayi Odası, Erciş üzümünü tescil ettiren Van Ticaret Borsası denetimlerden sorumludur. Denetim faaliyeti sırasında Turizm Fakültemiz ve YYÜ Yöresel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız."

"Van'da 10 üründe coğrafi işaret alındı"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da Türk Patent ve Marka Kurumunun envanterine göre Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısının 2500'e yakın olduğunun anlattı.

882 ürünün tescilinin yapıldığını dile getiren Görentaş, "Van'da 10 üründe coğrafi işaret alındı. 8 ürünün Türk Patent Enstitüsünde değerlendirme süreci devam etmektedir. 13 ürün için çalışmalar sürdürülmektedir." diye konuştu.

Yarın sona erecek toplantıya, Van, Hakkari ve Bitlis'ten temsilciler de katıldı.