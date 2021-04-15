Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler eylem yaptı
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Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler eylem yaptı

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler eylem yaptı

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 28 aile, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

İl binasından cep telefonu kameralarıyla aileleri görüntüleyerek provokasyon yapan partililere tepki gösteren bazı anneler fenalık geçirdi.

"Çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar"

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar, gazetecilere, çocuklarının HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Sancar, "Kızım daha 13 yaşındayken HDP'li 5 kişi tarafından eli kolu bağlanarak bir araçla kaçırılıp terör örgütüne teslim edildi. 9 yıl önce ramazan ayında kaçırdılar. Bugün kızımın kaçırılmasının yıl dönümü. Kızımdan kaçırıldığı günden bu yana haber alamıyorum. Onların çocukları kolejlerde okurken, bizim çocukları kurşunların önüne atıyorlar. Allah onları kahretsin." dedi

"Neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol"

Baba Musa Abalı da 2015'te kızının kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızım 14 yaşındayken dağa kaçırıldı. Okulda çok başarılıydı. Piknik bahanesiyle kandırdılar. 6 senedir kızımı görmedim. Buradan kızıma sesleniyorum, ailece perişanız. Neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Biz senin için mahvolduk. Yıllardır yolunu gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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