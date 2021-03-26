Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
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Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 22 olan aileler, beşinci kez HDP il binasına yürüyüp eylem yaptı.

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Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 22 olan aileler, beşinci kez HDP il binasına yürüyüp eylem yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de bu hafta beşinci kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 22 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Diğer taraftan annelerin sesini müzik bastırmaya çalışan HDP'lilere tepkiler devam ediyor.

"Çocuklarımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz"

İHA muhabirine konuşan Atiye Dayan isimli anne, 6 yıl önce 17 yaşındayken kızının dağa kaçırıldığını ve alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Her hafta sayılarının arttığını dile getiren Sancar, "HDP'liler her defasında sesimizi bastırmaya çalışıyor ama bu sesimizi bastıramazlar. Gün geçtikçe sayımız artıyor. Devletimizin gücüyle inşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Kızım Şilan'a sesleniyorum; gelip devlete teslim olsun. Onların davası boş bir davadır" dedi.

Eylem yürüyüşüne bu hafta katılan aileler ise PKK tarafından kaçırılan ve Irak'a gönderilen çocuklarından yıllardır haber alamadıklarını söyledi. Çocuklarına seslenen aileler, bir an önce çocuklarının dağdan gelerek devlete teslim olmasını istedi. - VAN

Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
Van'da çocuklarını PKK'dan isteyen ailelerin sayısı artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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