Van'da, çocukların kar eğlencesi
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Van'da, çocukların kar eğlencesi

VAN'da yoğun kar yağışı etkili olurken, çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi.

04.02.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:27
Van'da, çocukların kar eğlencesi

 

VAN'da yoğun kar yağışı etkili olurken, çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi.

Van'da akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, karla mücadele ekipleri, yolların kapanamaması için çalışma başlattı. Çocuklar ise kar yağdığı için sevinirken, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi. Van'a gelen İranlı turistler de karlar içinde hatıra fotoğrafları çektirdi. 


Kaynak: DHA
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