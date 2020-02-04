Van'da, çocukların kar eğlencesi

04.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:01

VAN'da yoğun kar yağışı etkili olurken, çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi.

Van'da akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, karla mücadele ekipleri, yolların kapanamaması için çalışma başlattı. Çocuklar ise kar yağdığı için sevinirken, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi. Van'a gelen İranlı turistler de karlar içinde hatıra fotoğrafları çektirdi. ?

Kaynak: DHA