Van'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirildi.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği, kent genelinde çocukların market ve pazar yerlerine götürülmesi ve alınmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ebeveynlerin çocukların sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Kaynak: AA