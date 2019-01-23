Van'da Çocuklar İçin Etkinlik

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi" kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar, kent merkezindeki bir lokantada verilen yemekte bir araya geldi.

Yemek programının ardından sinemaya götürülen çocuklar, ardından bowling oynayarak gönüllerince eğlendi.

Proje Koordinatörü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, yaptığı açıklamada, sokaklarda çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için mobil ekip oluşturduklarını söyledi.

Proje kapsamında 250 çocuğa sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal alanda kurslar verilmeye başladıklarını anlatan Eldemir, "Çocukların eğitimlerine devam etmeleri için ailelerle sürekli irtibat halindeyiz. Bu çocukların sokaklarda değil okullarda eğitim, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz. Proje için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu çocuklarımızın geleceklerine sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA