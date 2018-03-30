Van'da "Çocuk İstismarı" Konulu Çalıştay Düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilciliği tarafından "Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki bir otelde yapılan çalıştay, KADEM tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Çalıştaya katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, çocuk istismarının müeyyideler ile bitmeyeceğini söyledi.

Orhan, "Türkiye'de son 15 yılda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar nezdinde önemli adımlar atıldı. Meydana gelen olaylar, Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetleri ile talimatları neticesinde, bakanlar kurulumuzun ilgili altı bakanlığı bir araya geldi ve çok önemli bir gündem maddesi olarak konu ele alındı. Daha fazla koruyucu önlem nasıl alınır ve bu konu nasıl minimize edilir noktasında çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu ise çocuk istismarının çağın önde gelen sorunlarından biri haline geldiğini ve geleceği tehdit ettiğini belirtti.

Çocuk istismarının önüne geçmek adına atılacak adımlara değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuk istismarı susma, kabullenme, korkma ya da benzer gerekçelerle maalesef ülkemizde farkındalığı çok geç oluşmaya başlamış bir kavram. Yavrularımızın akran ya da yetişkin, hemcins veya karşı cins, aile bireyleri ya da yabancı, kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde istismara uğraması kabul edilemez. Gerçeğinden hareketle aile içerisinde, özellikle de ilk eğitmen olan annelerimizden başlayarak mahremiyet eğitimi ile bedeni ve benliği zedeleyici tutum ve davranışlara karşı tepki gösterme konusunda hem kendimizi hem de çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz.

İstismar olaylarını önlemek asıl üzerinde durulması gereken konu olmakla bu üzücü hadiselerin yaşanması durumunda, yavrularımızın maruz kaldıkları olayı bildirebilmesi ve ailelerin aklıselim yaklaşımının sağlanabilmesi, sonrasındaki uzman desteği de asla es geçilmemelidir."

Devletin, toplum sağlığı açısından büyük önem arz eden çocuk istismarı konusunda, ilgili bakanlığın ve alt birimleri aracılığıyla çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ifade eden Zorluoğlu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumak ve kollamak adına bizler de ebeveynler, öğretmenler, idareciler ve sivil toplumun parçaları olarak mutlaka sorumluluk almalı ve el birliğiyle istenmeyen hadiselerin önüne geçmek için çaba sarf etmeliyiz. Bir anne olarak, bu büyük sorunun çözümünde anahtar olarak gördüğüm tüm annelere ve anne adaylarına seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarınız için doğumdan itibaren yapmanız gereken her şeyi layığıyla yapın." dedi.

KADEM Van Temsilcisi Esma Özdemir de çocuk istismarı ve ihmalinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmaktadır. Toplumsal sorunlarımızdan biri olan çocuk istismarı konusu üzerinde önemle, hassasiyetle durmak, ciddi eylem planları hazırlamak ve uygulamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu moderatörlüğünde yapılan çalıştayda, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Pınar Uran Şenol, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Pınar Özdemir ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Ergen Ünitesi Öğretim Üyesi Dr. Burçin Çolak da konuyla ilgili sunumlar yaptı.