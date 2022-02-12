VAN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

VAN'da cinayet şüphelisi 4 kişi ile onların saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 2 kişi, 206 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesinde 6 Şubat günü işlenen cinayetle ilgili 34 KGYS ve güvenlik kamerasına ait 206 saatlik kayıt izleyerek şüphelileri tespit etti. Cinayeti işlediği tespit edilen 4 kişiyle onları sakladığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı., diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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VAN, (DHA)-