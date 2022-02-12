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Van'da kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde bulunan boş bir arazide meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak; Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; 34 KGYS ve güvenlik kamerasına ait 206 saatlik kamera kaydı incelenmiş, yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 4 şahıs ile şüpheli şahısları sakladığı/yardım ettiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet 7.65 fişek, silah temizleme aparatı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili toplam 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 2'si Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs ise kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine, meydana gelen olaylarda şüpheli şahıs/şahısların yakalanarak adli makamlara sevk edilmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Van'da kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı

Van'da kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı

Van'da kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı

Van'da kasten adam öldürme suçundan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Cinayet, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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