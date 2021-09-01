Van'da çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde çimento yüklü kamyonetin kasasına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolundaki Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

Yapılan aramada, çimento torbalarının altına saklanmış 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü H.T. tutuklandı, araca el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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