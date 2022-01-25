Van'da çığ timlerine arama- kurtarma eğitimi

VAN (DHA) - VAN'da, olası çığ olaylarına karşı polislerden oluşan 3 çığ timine Abalı Kayak Merkezi'nde eğitim verilmeye başlandı. 5 gün sürecek eğitimin ardından çığ tatbikatı düzenlenecek.

Kentte yoğun kar yağışının ardından olası çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin yerinde ve anında müdahalesi için Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinden oluşan 72 kişilik ekibe, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde karlı arazide arama- kurtarma eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında 3 tim halinde eğitime tabi tutulan polislere önce teorik eğitim verildi. Ardından kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinde çığ riski, çığ ile mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanın doğru kullanımı konularında uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı.

Şubat ayında da güvenlik korucularına eğitim vereceklerini anlatan Körpej, "Sene başında güvenlik korucularımızla bir proje gerçekleştirmiştik. 4 ilçemizde 50'şer olmak üzere toplam 200 güvenlik korucumuza çığda arama-kurtarma eğitimi vermiştik. Şu anda da Van genelinde 270 güvenlik korucumuza 6 haftalık bir eğitim vereceğiz" diye konuştu.