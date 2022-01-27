Van'da "çığ timi"nde yer alan polisler tatbikat yaptı

VAN (AA) - Van'da oluşturulan "çığ timi"ndeki polisler, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve çığ riskinin bulunduğu kentte, Emniyet Müdürlüğünün Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Polis Arama Kurtarma (PAK) birimlerinde görevli 75 polisten "çığ timi" oluşturuldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) görevlileri tarafından verilen bir haftalık teorik ve uygulamalı eğitimin ardından 75 polis, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi yakınında, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çığ tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği 4 avcının kar altında kaldığı ihbarı alan ekipler, kısa sürede çığın düştüğü bölgeye ulaşarak sonda çubuklarıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Polisler, yerini tespit ettikleri 4 avcıyı kar altından çıkarıp UMKE ekiplerine teslim etti.

Tatbikatı izleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere, AFAD İl Müdürlüğü tarafından Erzurum ve Van'da görevli polis ekiplerine çığda arama-kurtarma eğitimi verildiğini söyledi.

Senaryo gereği çığ altında kalan 4 kişinin kurtarılmaya çalışıldığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Hem AFAD ekibimizi geliştirmeyi hem de kurumlarımız bünyesindeki arama-kurtarma ekiplerinin sahada tatbikat yapmalarını hedefliyoruz. 1-2 yıldır ciddi eğitimler düzenlendi. Gelecek hafta iki grup daha burada eğitim görecek. Bölgemize bu yıl yoğun kar yağışı gerçekleşti. Susuzluk ve kuraklık açısından önemliydi. Kar yağışı hem kayak merkezimizi aktif hale getirdi hem de tatbikatlar için uygun ortam oluşturdu. Bölgenin ayrıca çığ haritası çıkartıldı. Vatandaşlarımızın çığdan zarar görmesini istemiyoruz. Bölgemizin çığ bölgesi olduğunu unutmamamız lazım. Arama-kurtarma ekibi olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle bu hafta bölgemizde ciddi çığ riski bulunmakta. Vatandaşlarımızın Meteorolojinin ve AFAD'ın uyarılarını dikkate alması gerekiyor."

Tatbikatı, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da izledi.