Van'da çığ şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı (2)

06.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:57

ŞEHİT KORUCU VE İTFAİYE ERLERİ İÇİN ÇATAK'TA İKİNCİ TÖREN

Van- Bahçesaray karayolundaki ikinci çığ faciasında şehit olan 9 güvenlik korucusu ile 2 itfaiye erinin cenazeleri, Van Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından Çatak ilçesine gönderildi. Çatak'ta, güvenlik korucuları ve 2 itfaiye eri için tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve binlerce kişi katıldı.

Cenazeleri Merkez Camisi'ne getirilen güvenlik korucuları ve itfaiye erleri için cenaze namazı kılındı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından, aileleri tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakan aileleri askerler teselli eti. Bakan Soylu da şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.İTFAİYE ERLERİ TOPRAĞA VERİLDİTörenin ardından itfaiye erleri Emrullah Ersari ile Fevzi Sevinç ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Güvenlik korucularının cenazeleri ise toprağa verilmek üzere, kırsal mahallelere gönderildi. Nesim Yavuz'un cenazesi Kayaboğazı Mahallesi'ne, Tahsin Karan, Nimet İnçamur, Hekim Kazgan'ın cenazeleri, Alacaer Mahallesi'ne, Mehmet Esen, Nimettulah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Metin Mantaş'ın cenazeleri ise Alacaer Mahallesi'nin Çemik Mezrası'na götürüldü.

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van),

Kaynak: DHA