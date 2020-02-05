Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti
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Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

05.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:39
Van'da çığ felaketi: 7 kişi kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti

'ın ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet , "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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