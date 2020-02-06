Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'daki uçak kazası dolayısıyla dünyadan taziye mesajları

06.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:08

Yabancı diplomatik misyonlar ve bazı ülkelerin dışişleri bakanları, Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı kaza nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çığ felaketinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko Twitter'da, "Van'da yaşanan çığda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter'daki paylaşımında, "Çığ felaketinin kurbanlarının sevdikleriyle dayanışma. İstanbul'daki uçak kazasında yaralananların hepsinin de hızlı iyileşmesini diliyorum. Türk dostlarımızın ve müttefiklerin yanındayız." ifadesini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Letonya, Türk dostlarımıza ve özellikle de korkunç çığ felaketinin kurbanlarının ailelerine dayanışmayı ifade ediyor." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Güçlü kal Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'deki herkes. Kurban ailelerine ve tüm Türk dostlarımıza yürekten başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, Twitter hesabından, "Türk kardeşlerimize ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Diğer yandan, Paraguay Dışişleri Bakanlığı, ABD, Belçika, Fransa, İrlanda, Kazakistan ve Rusya'nın Ankara büyükelçilikleri de çığ felaketi ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada söz konusu başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten ülke ve temsilcilerine, gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA