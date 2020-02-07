Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın naaşı, Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı.
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın naaşı, Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi aradıkları sırada ikinci çığ düşmesi sonucu şehit olan Erat'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla İstanbul'a getirildi.
Şehit Erat'ın naaşı Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı.
Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti.
Şehit Erat'ın naaşı helallik alınmasının ardından, Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü.
Cuma namazı sonrası yapılacak cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.