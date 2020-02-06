Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan askerin cenazesi getirildi
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi, askeri uçakla Muğla'ya getirildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi, askeri uçakla Muğla'ya getirildi.
Milas-Bodrum Havaalanı'nda düzenlenen törene, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı katıldı.
Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.
Aynı uçakla şehidin eşi Zeynep Keskin ve 4 aylık kızı Kumsal da geldi.
Zeynep Keskin, şapkasını başına taktığı eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Muammer Keskin'in cenazesi, törenin ardından memleketi Aydın'ın Çine ilçesine uğurlandı.