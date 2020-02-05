Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3)
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Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3)

Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

05.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:29
Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (3)

karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, arama kurtarma çalışmalarına zaman zaman ara vermek zorunda kalıyor.


Kaynak: DHA
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