Van'da çığ altında kalanları kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Sağlık Bakanı Koca, çığ altında olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunmasına çalışıldığını bildirdi.
06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:12
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Sağlık Bakanı Koca, çığ altında olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunmasına çalışıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com