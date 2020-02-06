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Van'da çığ altında kalanları kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Sağlık Bakanı Koca, çığ altında olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunmasına çalışıldığını bildirdi.

06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:12
Van'da çığ altında kalanları kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

'ın ilçesinde çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Sağlık Bakanı Koca, çığ altında olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunmasına çalışıldığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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