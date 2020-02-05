Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar kurtarıldı
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Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar kurtarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Uçar, kurtarılarak tedavi altına alındı.

05.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:50
Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar kurtarıldı

'ın ilçesinde çığ altında kalan Afet ve Acil Durum Müdürü () , kurtarılarak tedavi altına alındı.

Van'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Uçar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ambulansla hastahaneye sevk edilen Uçar, tedavi altına alındı.

Bu arada çığ altında kalan diğer vatandaşların kurtarılması için AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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